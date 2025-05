“Ana de Armas svela il suo lato più intenso in ‘Ballerina’: ecco cosa c’è da sapere!”

🔥 Offerte Amazon a tempo limitato

Ana de Armas è protagonista del film Ballerina, in uscita negli Stati Uniti il 6 giugno e in Italia pochi giorni dopo. L’attrice cubana, insieme a Keanu Reeves e ad altri celebri attori, sta promuovendo questo nuovo capitolo dell’universo di John Wick, includendo un viaggio a Parigi per incontrare i fan.

Nella capitale francese, Ana ha optato per un look total black semplice e femminile: mini gonna con bottoni dorati, trench in pelle e stivali alti.

Riflettendo sulla sua esperienza a Parigi, de Armas ha condiviso di aver imparato a stabilire «confini esterni, una barriera ben visibile agli altri e a se stessi» per tutelare la propria privacy. Questa affermazione sembra anche una risposta ai recenti rumor sulla sua presunta relazione con Tom Cruise.

