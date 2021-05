AN EVENING WITH NIGHTWISH IN A VIRTUAL WORLD 👉I Nightwish si esibiranno in una taverna chiamata “The Islanders Arms” costruita in un mondo virtuale soltanto per due notti a maggio.

In entrambe le notti, i fan vivranno un’indimenticabile performance di un’ora e mezza, ascoltando dal vivo le canzoni dell’ultimo album, “Human. :II: Nature.” per la prima volta in assoluto. 🤟 Le date:

📍28-29 maggio 2021, in streaming Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto per lo streaming: