AMZSPORT Leggings Sportivi Donna Leggins Push Up Pantaloni Yoga a Vita Alta con Tasche

Descrizione prodotto

DESIGN

Cinghie incrociate – Sostegno medio Classico scollo a V – Sostegno leggero Doppio strato & racerback – Sostegno elevato Due spalline sottili – Sostegno medio Indossabile in modo reversibile maglietta

Lunghezza caviglia leggings Pantaloncini a vita alta 2 in 1 Vita alta & fit aderente pantaloncini Lunghezza ¾ leggings Blocchi di colore & occhielli per i pollici giacca con cappuccio

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 32,6 x 22,5 x 2,4 cm; 200 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 9 febbraio 2022

Produttore ‏ : ‎ Dongguanshi Lizhong Xincailiao Keji Youxiangongsi

ASIN ‏ : ‎ B09S3FKLF2

Categoria ‏ : ‎ Donna

Lifting del Sedere: Il design della linea d’anca contorna il gluteo e mostra il look affusolato del corpo. Le cuciture flatlock prive di inconvenienti vengono rinforzate senza l’imbarazzo di rompersi durante l’allenamento.

80% Poliammide, 20% Spendex

Casual,Sportivi

Tasca Nascosta: La tasca interna in vita tiene saldamente chiavi, carte e altri piccoli oggetti, comodamente concentrati su ogni tuo movimento.

Asciugatura Rapida: I leggins sportivi sono realizzati in materiale antisudore per mantenersi asciutti e traspiranti per un miglior comfort. Il morbido tessuto elastico è abbastanza spesso da non essere visto attraverso quando ci si accovaccia.

Occasione: I pantacollant sportivi sono perfetti per gli appassionati di fitness, per lo yoga, il pilates, la palestra, la corsa, il jogging e altri allenamenti o l’uso casual quotidiano.

