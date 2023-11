Amzeeniu Candele Profumate Regalo Set 9 pezzi Cera di Soia Naturale Aromaterapia,Regalo Donnaper Anniversario San Valentino Festa della Mamma Bagno Yoga Compleanno La Festa Nuziale Decorazione

🌺

Questa candela da viaggio portatile dal design floreale è ben progettata e ben confezionata

la nostra candela profumata candele regalo alla soia ti aiuterà a creare un’atmosfera sensuale in qualsiasi stanza desideri

Rende un regalo perfetto per Natale, festa della mamma, festa della donna, San Valentino, giorno del Ringraziamento, compleanni, matrimoni, ecc.

🎁 Specifiche del prodotto

Composizione: cera di soia naturale

Dimensioni del contenitore: 6,2 x 4 cm (P x A)

Peso: cera: circa 85 g/pezzo. Totale: circa 862G

Dimensione del pacchetto: 23 x 22.4 x 4.7cm.

Tempo di bruciatura: 12-15 ore/pezzo. Totale: 108-135 ore

Profumo: vaniglia, rosmarino, rosa, limone, lavanda, bergamotto, gardenia, gelsomino, camomilla

🧡 La confezione contiene: Set da 9 Candele Profumate viene fornito con una scatola regalo.

Nota

1. Tenere lontano da bambini e animali domestici.

2. Non accendere mai una candela o vicino a oggetti facilmente infiammabili. Posizionarli solo su una superficie resistente al calore e ignifuga.

3. Spegni la candela accesa prima di andare a letto.

❤【Candela profumata di alta qualità】Tutte le nostre candele sono realizzate in pura cera di soia artigianale è olio essenziale e stoppini in senza piombo.Brucia in modo più pulito e uniforme senza fumo nero.

🎁【Tempo di combustione lungo】Il tempo di combustione di ogni candela è di circa 12-15 ore,9 x 15 ore in totale, 1 barattolo 85 g, 6.2 cm di diametro x 4cm. offre aromaterapia, crea atmosfere che migliorano l’umore, relax per te e gli ospiti.

❤【Design con elementi di fiori】Queste candele di natale sono progettate con classici elementi fiori, tutti i barattoli con motivi attraenti sono molto belli e resistenti.attirano l’attenzione e l’interesse degli ospiti e dei bambini.Dopo che la candela è completamente bruciata,le lattine possono essere riutilizzate.

🎁【La migliore scelta regalo】Candele fiori colorati Set viene fornito ben confezionato,Adatto come regalo per le donne.Facile per l’uso quotidiano o in occasioni formali.Ottimo per cucina, soggiorno, camera da letto, bagno, sala yoga, bagno termale, ufficio, hotel.

