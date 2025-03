Amplifon in Caduta Libera: Analisi del Crollo del Titolo del Leader degli Apparecchi Acustici

Amplifon ha concluso il 2024 con ricavi in crescita del 7%, raggiungendo 2,4 miliardi di euro. Tuttavia, gli utili hanno subito un calo, con un utile netto di 151,7 milioni di euro, in diminuzione dell’8,5% rispetto alle aspettative. La redditività generale è scesa, e il guadagno complessivo è stato di 567,7 milioni, inferiore ai 576 milioni previsti. Il titolo di Amplifon ha registrato un crollo del 15,7% in Borsa, riflettendo delusione per i risultati peggio del previsto e per le proiezioni inferiori per il 2025, dove ci si attende un aumento delle vendite tra il 5% e il 10%.

Nonostante le difficoltà nel mercato europeo, Amplifon ha proseguito la sua espansione, superando i 10.000 punti vendita, soprattutto negli Stati Uniti, un mercato in crescita del 18,1%. Il Ceo Enrico Vita ha dichiarato che l’azienda si sta preparando per un progetto con Essilux riguardante occhiali con funzionalità acustiche, in partenza nel secondo trimestre del 2025. Amplifon spera anche in un recupero del mercato francese, chiave per la crescita europea.

La percentuale di profitto sulle vendite è scesa, ma il dividendo per gli azionisti è mantenuto a 29 centesimi per azione. Nonostante un contesto difficile, il Ceo è fiducioso, sottolineando la diversificazione della rete di fornitori. Gli investitori rimangono cauti, preoccupati per il rallentamento delle vendite e le proiezioni economicamente più conservative.