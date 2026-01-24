Amplifon, crescita nel mercato dell’udito

Il titolo Amplifon S.p.A. resta al centro dell’attenzione a Piazza Affari, grazie a un sentiment prevalentemente positivo e aspettative di crescita strutturale nel mercato globale dell’udito. Il prezzo del titolo oscilla intorno a 30 euro per azione, con una variazione leggermente positiva nella sessione corrente. Il quadro tecnico evidenzia un trend di breve periodo improntato alla prudente costruzione di posizioni, più che a movimenti speculativi estremi.

Sul mercato, le principali fonti finanziarie internazionali segnalano come l’azienda stia proseguendo nella sua strategia di crescita organica attraverso l’espansione della rete retail, affiancata da acquisizioni mirate in mercati a elevato potenziale, in particolare in Europa e Nord America. Il focus su tre direttrici chiave: digitalizzazione dell’esperienza del paziente, rafforzamento dell’offerta premium di apparecchi acustici e servizi correlati, e ulteriore penetrazione in mercati dove il tasso di adozione delle soluzioni uditive è ancora inferiore al potenziale.

Il consensus degli analisti su Amplifon appare complessivamente positivo, con una prevalenza di giudizi “Buy” e “Outperform”. Il Target Price medio indicato dagli analisti internazionali risulta superiore alle quotazioni correnti, lasciando un potenziale di upside a doppia cifra in termini percentuali.

La strategia di Amplifon appare saldamente orientata a consolidare la leadership globale attraverso una combinazione di crescita organica e acquisizioni selettive. Il settore delle soluzioni per l’udito continua a essere sostenuto da driver strutturali forti: l’invecchiamento della popolazione, l’aumento dell’aspettativa di vita, una maggiore consapevolezza dei disturbi uditivi e l’evoluzione tecnologica dei dispositivi rendono questo mercato uno dei più interessanti nell’area healthcare-consumer.

Il management ha più volte sottolineato l’impegno a bilanciare investimenti in marketing, tecnologia e rete con un costante lavoro di efficientamento interno. La società punta a sfruttare appieno queste tendenze, investendo in innovazione di prodotto, servizi ad alto valore aggiunto e digitalizzazione dei processi. Il focus sull’esperienza del cliente è centrale: dalla fase di screening e diagnosi alla scelta della soluzione acustica, fino al monitoraggio nel tempo, Amplifon sta sviluppando un ecosistema integrato in cui il negozio fisico dialoga continuamente con app, piattaforme digitali e strumenti di tele-assistenza.