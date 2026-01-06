Ampliamento Parco Animali Firenze

La giunta del Comune di Firenze ha approvato la delibera per l’ampliamento del Parco degli animali, che prevede la realizzazione di dieci nuovi box, una migliore sostenibilità energetica e la riqualificazione degli spazi destinati al ricovero e alla cura degli animali. L’intervento, curato dalla direzione ambiente, prevede un investimento complessivo di 850.000 euro, di cui 580.000 derivano da un lascito testamentario di una cittadina fiorentina, Fernanda Rafanelli, mentre la restante parte è finanziata direttamente dal Comune di Firenze.

I dieci nuovi box si aggiungeranno ai 54 già esistenti, inoltre sarà installato un impianto fotovoltaico all’avanguardia e verranno inserite nuove recinzioni per le aree esterne. Saranno anche effettuati interventi mirati di sistemazione del verde per garantire spazi di sgambamento sicuri e confortevoli. Il progetto non si limita alla struttura di Ugnano, ma interviene anche sulla sede comunale di viale Corsica, attualmente in uso alla Usl Toscana Centro, dove saranno creati nuovi spazi dedicati alla cura e al primo ricovero dei cani sanitari.

L’obiettivo del progetto è quello di rendere il Parco degli animali una struttura ancora più accogliente, moderna e autosufficiente dal punto di vista energetico, non solo ampliando i posti disponibili, ma anche investendo sulla qualità della cura e sull’integrazione con il canile sanitario di viale Corsica. Il progetto potrà partire entro giugno per finire in un anno.