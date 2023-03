Amorxiao Candele Profumate Cannella Mela Set Regalo 2 Pezzi, Cera di Soia Naturale per Donna, Alleviare Lo Stress e Aromaterapia Regalo, per Anniversario Natale San Valentino Festa della Mamma

Dal marchio

Amorxiao Candele Profumate

Amorxiao si impegna a fornire ai clienti candele profumate di alta qualità, in modo che le persone possano ottenere più felicità nel lavoro e nella vita.

Fatta eccezione per l’essenziale per la casa, le candele profumate sono state accettate in tutto il mondo come regali negli ultimi anni. Sono regali appropriati per qualsiasi genere, età o relazione durante le vacanze e le occasioni speciali o nella vita quotidiana.

Candele Profumate per Donna

Candele Profumate per la Famiglia

Candele Profumate per la Mamma

Elimina gli Odori

Candele Profumate per Amici

Tazza D’ombra

Candele Profumate Regalo di Natale

Set da Sei Pezzi Satinato

Buon Natale0

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 7.4 x 7.4 x 9.5 cm; 940 grammi

Produttore ‏ : ‎ Amorxiao

ASIN ‏ : ‎ B097GJ4X4Q

Odore incredibile: i regali di candele 2 pezzi hanno odori caldi di mela cannella, citronella ed eucalipto 2, profumi forti, aria fresca, sonno profondo.

Candele a lunga durata: ogni candela funziona circa 50 ore, in totale 100 ore.

Protezione ambientale: le candele sono realizzate in cera di soia, realizzate con stoppini di cotone senza piombo e oli profumati di alta qualità, morbidi e altamente raffinati e cera di soia. Nessun fumo durante l’uso, insieme allo stoppino in cotone organico senza piombo, che fornisce un uso più pulito e più lungo.

Regalo delicato: le candele profumate sono in un bellissimo barattolo smerigliato e ben confezionate con una splendida confezione regalo in stile francobollo. Dopo che la candela è completamente bruciata, puoi riutilizzare il barattolo smerigliato per conservare alcuni dei tuoi oggetti preferiti come decorazioni.

Uso versatile: regalo perfetto per compleanni, vacanze, anniversari, festa della mamma, Natale. È la scelta migliore per spa, studi di yoga, camere da letto, bagni e decorazioni e illuminazione per la tavola.

13,99 €