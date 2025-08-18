32.2 C
Roma
lunedì – 18 Agosto 2025
Amori estivi tra celebrità: gossip e nuove passioni

Da StraNotizie
Durante l’estate, molte celebrità si concedono momenti di intimità, lontani dai riflettori, mentre nuovi amori nascono e vecchi legami si rafforzano. Di seguito alcuni volti noti e le loro nuove storie d’amore.

Fedez, dopo aver chiuso il capitolo con Chiara Ferragni, ha ufficializzato la sua relazione con Giulia Honegger, presentandola già ai figli. Un segnale chiaro della serietà del loro legame.

Stefano De Martino ha abbattuto le barriere comunicando pubblicamente la sua relazione con Caroline Tronelli, ventiduenne. I paparazzi li hanno immortalati in momenti affettuosi, e la coppia ha condiviso indizi della loro storia attraverso i social, mostrando che non si nascondono più.

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini hanno avviato una relazione a giugno. Nonostante la loro tendenza alla riservatezza, la sorella di Vanessa ha confermato che le presentazioni in famiglia sono già avvenute, suggerendo quindi che questo legame possa essere più di un semplice flirt estivo.

Michelle Hunziker ha trovato una nuova fiamma in Nino Tronchetti Provera. I due si sono mostrati affettuosi durante le vacanze, con momenti di tenerezza immortalati dai paparazzi e condivisi sui social, dando così ufficialità alla loro relazione.

Infine, Jannik Sinner, dopo la vittoria a Wimbledon, ha celebrato il suo successo accanto a Laila Hasanovic. Sebbene la coppia mantenga la riservatezza, la loro vacanza insieme suggerisce un rapporto sempre più serio, lontano dai riflettori.

