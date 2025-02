Amori Celebri: Matrimonio e Figli

Vittoria Puccini, attrice fiorentina nata il 18 novembre 1981, è conosciuta soprattutto per il suo ruolo nella serie “Elisa di Rivombrosa”. Dopo il suo esordio nel 2000 con il film “Tutto l’amore che c’è”, ha raggiunto la notorietà nell’ambito della televisione e del cinema. Ha maturato relazioni sentimentali significative, tra cui una con l’attore Alessandro Preziosi, con cui ha avuto una figlia, Elena, nel 2006. La coppia ha vissuto difficoltà, culminate in una crisi legata a un presunto tradimento, ma mantengono rapporti sereni per il bene della figlia. Successivamente, dal 2011 al 2013, Vittoria ha avuto una relazione con Claudio Santamaria, conosciuto sul set del film “Baciami ancora”. Attualmente, è legata a Fabrizio Lucci, direttore della fotografia, e ha rivelato il desiderio di sposarsi. Nonostante la felicità attuale, lamenta di non aver avuto un secondo figlio.

Oltre alla vita sentimentale, Vittoria ha vissuto un dramma personale con la morte della madre, Laura, avvenuta nel 2011 a causa di un aggressivo cancro al seno. Questa esperienza l’ha portata a sottoporsi a esami per monitorare la propria salute e prevenire la malattia, essendo consapevole del rischio ereditario. Vittoria Puccini rimane quindi una figura di grande spessore, sia professionale che personale, affrontando con coraggio e determinazione le sfide della vita.