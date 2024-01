Amore, vita privata e un grave lutto di Paolo Fox: “Se sono fidanzato?”

Paolo Fox è stato ospite di Mara Venier a Domenica In ed ha fatto le previsioni di tutti i segni per il 2024. L’astrologo ha rivelato quello che le stelle dicono sull’amore, il lavoro e la fortuna per i prossimi dodici mesi, ma la Venier non ha resistito ed è venuto fuori il suo lato da intervistatrice. Zia Mara ha chiesto al suo ospite se è innamorato. Fox ha fatto il misterioso e si è esposto a metà: “Io di che segno zodiacale sono? Dell’acquario. E tu conosci bene gli acquario vero? Acquario triste e solitario? Se lo sono anche io? No io no. Se sono fidanzato? Nì, cioè… Un giorno mi inviti e prometto che ti dico tutto. Adesso lasciamo stare e torno all’oroscopo“.

Mara si è fatta andare bene la risposta di Paolo ed ha ricordato una sua previsione che si è avverata: “Ma dimmi la verità dai, sei fidanzato? Non me lo vuoi dire? Te lo chiedo ogni anno. Mai una volta che mi dici ‘Guarda Mara sì’. A proposito di amore. Ma tu ti ricordi qui che due anni fa avevi detto ad Alberto Matano che ci sarebbe stato il suo matrimonio? E poi così è stato e lui si è sposato davvero. Era molto felice. L’ho sposato io. Anzi, ho pure creato la situazione per farli sposare. Io amo gli inciuci, siccome non posso inciuciare io, allora inciucio con gli altri. Un giorno ti inviterò amore e mi racconterai tutto“.

L’astrologo ha poi svelato come mai non è presente sui social: “Per quanto riguarda l’oroscopo io dico sempre non credete, ma verificate e questo è il mio motto. Io non sono nemmeno sui social per un motivo specifico. L’astrologia è ambigua, molti la amano, ma tanti la detestano. Io per natura non voglio creare caos e polemiche, visto che i social più o meno portano a questo. Proteggo me e chi mi sta a torno“.

Amore e lutto, Paolo Fox sulla sua vita privata.

Esattamente un anno fa Paolo Fox a Domenica In ha rivelato di essere single (da allora pare sia cambiato qualcosa): “No, non sono innamorato adesso. Sono libero, e poi chi mi prende? magari pensano che sapendo il futuro è tutto inutile e non mi vogliono. Se mi sono sposato in passato? No, mai, ancora non c’è stato un matrimonio“.

Paolo ha anche parlato di un grosso lutto che ha dovuto affrontare da piccolo: “Quasi tutti sono cresciuti con due genitori, ma per me non è stato così. Io sono cresciuto con un gatto. I miei sono scomparsi quando ero piccolo e inoltre sono figlio unico, non ho fratelli o sorelle. Dovevo scegliere se crearmi una famiglia o essere la famiglia di me stesso“.