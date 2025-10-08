12.8 C
Amore tra polemiche: Ezio Greggio e Nataly Ospina raccontano

Amore tra polemiche: Ezio Greggio e Nataly Ospina raccontano

Nataly Ospina parla del suo legame con Ezio Greggio, noto conduttore di Striscia la Notizia, sottolineando le difficoltà che devono affrontare a causa della loro differenza di età, ben 35 anni. La storia d’amore, iniziata dopo un incontro al Montecarlo Film Festival, è finita al centro di numerose critiche sui social, dove gli hater accusano Nataly di non essere realmente innamorata, ma di ambire solo alla fama.

Ospina, intervistata da Caterina Balivo per il programma La volta buona, ha condiviso che lei e Greggio hanno molte passioni in comune, come l’amore per la buona cucina. Ha affermato: “Entrambi cuciniamo, ma devo dire che io sono più brava di lui. Il suo piatto migliore è il minestrone di verdure, grazie a una ricetta segreta.”

Ezio Greggio ha fatto la presentazione ufficiale della loro relazione sui social, postando una foto estiva con una citazione della famosa canzone di Manu Chao: “Me gustas tu”. Tuttavia, l’ampia differenza d’età ha scatenato commenti negativi. Nataly ha dichiarato: “Dicono che non è vero amore e che sto con lui per fama. Sono abituata ai commenti cattivi, ma un po’ mi dispiace.” Nataly e Ezio convivono da quando hanno iniziato la loro relazione, e lei ha confessato che è la prima volta che sta con un uomo così più grande: “Quando ho raccontato a mia madre, lei non ci poteva credere.”

