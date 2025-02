Amore segreto tra due big di Sanremo: “Siamo una coppia. Loro nei camerini?”

I gossip legati al Festival di Sanremo continuano a diffondersi e, dopo il Camerini Gate, è emersa una nuova indiscrezione riguardante un presunto amore tra Olly e Gaia. La notizia è stata diffusa dal settimanale Di Più, che ha messo i due artisti in copertina con il titolo: “Olly e Gaia, il loro amore segreto, ora si amano”. Entrambi sono liberi: Olly aveva già dichiarato di essere single, mentre Gaia ha affermato di cercare la felicità. Chi ha osservato le dinamiche dietro le quinte del Festival è convinto che tra i due sia nata una bella storia.

Anche Dagospia ha ripreso la voce di un possibile flirt, suggerendo che “galeotto fu il Festival” e insinuando che tra di loro si sarebbe accesa una passione durante le serate. Le dediche affettuose scambiate via social e un commento di Olly sulla foto di Gaia, in cui la definisce “stupenda”, hanno alimentato ulteriormente le voci. Entrambi attualmente sono single, smentendo ulteriori rumor su un presunto flirt tra Olly e Benedetta Quagli, ex fidanzata del calciatore Federico Chiesa, che si rivelerebbe essere solo una semplice amicizia.

Le aspettative dei fan sono alle stelle, e le recenti interazioni tra Olly e Gaia sui social hanno contribuito a far sognare i loro sostenitori, che non si aspettavano una tale evoluzione dopo il Festival. Gli indizi sembrano indicare una forte attrazione tra i due, noti anche per i successi musicali dei loro brani, contribuendo ad alimentare il mistero su questa coppia emergente.