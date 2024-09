Amore Mio | Salviette Igienizzanti al Talco per Animali Domestici – Maxi Formato da 110 Pezzi

7,99€

(as of Sep 20, 2024 16:10:11 UTC – Details )

Prezzo:





Sviluppate appositamente per cani, gatti e animali domestici di ogni taglia, queste salviette offrono una pulizia profonda accompagnata da una gradevole profumazione al talco, per garantire una cura completa e un manto sano. La formula anallergica delle salviette permette di utilizzarle senza preoccupazioni, garantendo una pulizia efficace senza irritazioni o fastidi per la pelle sensibile dei vostri animali. Il maxi formato di 100+10 salviette offre praticità e convenienza, garantendo una cura completa e costante per il manto e l’igiene del vostro animale.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 21 x 15,9 x 8,9 cm; 1,01 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 5 settembre 2023

Produttore ‏ : ‎ SWEET WIPES S.r.l.

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B0CHBGLXSB

Numero modello articolo ‏ : ‎ 007/110-01

Paese di origine ‏ : ‎ Italia

100% Made in Italy: Queste salviette sono completamente prodotte in Italia da Amore Mio. Questo garantisce un controllo di qualità accurato e il rispetto degli standard italiani nella produzione di prodotti per animali domestici

Detergenza e igiene del manto: Le salviette sono appositamente progettate per pulire a fondo il pelo dei vostri animali domestici. Offrono una soluzione pratica e comoda per mantenere il manto dei vostri amici a quattro zampe sempre pulito e fresco.

Maxi formato con 100+10 salviette: Approfitta del Maxi Formato che include ben 100+10 salviette per averle sempre a disposizione in ogni situazione di necessità.

Anallergiche: Queste salviette sono anallergiche, il che significa che sono adatte anche per animali con pelli sensibili o soggetti a allergie. Potete utilizzarle sapendo che non causeranno irritazioni o fastidi

Contrasto ai cattivi odori: Grazie alle molecole NO ODOR, le salviettine contribuiscono a contrastare l’insorgenza dei cattivi odori, specialmente quando il manto è bagnato dalla pioggia. Vi aiutano a mantenere fresco e piacevole l’odore del vostro animale.