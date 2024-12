Amore in un Giorno

Ospite di “La Vita in diretta”, Bianca Guaccero ha discusso del suo percorso a “Ballando con le stelle”, in particolare riguardo alle dichiarazioni di sua madre su Giovanni Pernice. La finale del programma è imminente e Bianca si è distinta come una delle favorite alla vittoria grazie alle sue notevoli esibizioni, sottolineando che il suo successo è merito del maestro Pernice, attualmente suo compagno nella danza e nella vita.

Commentando la sua esperienza, Bianca ha detto che il percorso è stato più mentale che fisico, richiedendo di superare limiti e paure, e ha espresso gratitudine nei confronti di tutto il team dello show e di Milly Carlucci. In studio, molti hanno elogiato le sue performance, ma inevitabilmente l’attenzione si è spostata sulla relazione con Pernice. Sebbene Bianca non desideri affrontare l’argomento pubblicamente, sua madre ha espresso il suo entusiasmo riguardo alla loro storia d’amore, sperando che Pernice diventi “genere”.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha accennato a un retroscena su Pernice, dicendo che, anche se lui è diventato più maturo, ha avuto diverse relazioni in passato, mentre Barbara De Rossi ha confermato la bellezza dell’amore intercorso tra i due. Il giudice Fabio Canino ha dichiarato di fare il tifo per la coppia, notando come la loro intesa si rifletta anche nelle esibizioni.

Bianca peraltro ha ribadito il suo affetto per Giovanni, rispondendo a chi ha messo in discussione la rapidità del loro innamoramento. Ha citato un commento fatto da sua zia, affermando che ci si può innamorare anche in un solo giorno, lasciando intendere che i sentimenti tra di loro sono autentici.

In sintesi, Bianca Guaccero si prepara alla finale di “Ballando con le stelle” con una carriera in ascesa e una vita privata che attira l’attenzione dei media, mentre la sua storia d’amore con Giovanni Pernice emerge come uno degli aspetti più affascinanti della sua partecipazione al programma.