Amore e Successo: Alessia e Luk3 dopo Amici

Al termine della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi, i legami creati all’interno della scuola continuano a prosperare. Tra le coppie emerse, si distingue quella formata dalla finalista Alessia Pecchia e dal cantante Luk3, che ha già lasciato il talent ad aprile. Alessia è stata recentemente ospite nella puntata speciale di Verissimo dedicata all’ultima edizione del programma.

Durante l’intervista, Alessia ha parlato del suo rapporto con Luk3, rivelando che, dopo la finale, il cantante è stato la prima persona a contattarla. Hanno avuto una videochiamata di un’ora, e Alessia ha espresso quanto gli fosse mancato. I due si sono rivisti recentemente, e Alessia ha condiviso un messaggio affettuoso che Luk3 le aveva inviato durante il suo percorso nel talent.

Luk3, presente in studio, ha commentato con entusiasmo il loro rapporto, sottolineando la felicità di avere al suo fianco una persona che lo sostiene nella musica. Alessia ha svelato di aver tenuto un diario per Luk3 durante la sua assenza, mentre lui le ha inviato una foto al giorno. La ballerina ha inizialmente esitato a impegnarsi seriamente a causa della differenza d’età, ma ha poi riconosciuto l’importanza speciale di Luk3 nella sua vita. La loro relazione si è sviluppata in modo originale, con momenti di intimità più naturali rispetto alle uscite tradizionali.

