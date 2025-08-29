Amore e glamour: coppie in evidenza al Festival di Venezia

Siamo nel cuore del Festival di Venezia 2025, dove l’amore sembra rubare la scena. Mentre la giuria si prepara a dare i suoi verdetti, il red carpet ha già celebrato le coppie più in vista. La seconda giornata è stata caratterizzata da momenti di dolcezza e affetto, con protagonisti come George e Amal Clooney ed Emma Stone.

George Clooney, presente per presentare il film “Jay Kelly”, ha incantato con il suo elegante smoking, mentre la moglie Amal, in un abito fucsia monospalla firmato Jean-Louis Scherrer, ha attirato l’attenzione con la sua bellezza e grazia. La loro complicità è stata evidente in ogni sguardo e gesto, testimoniando un amore che continua a fare sognare.

Anche Naomi Watts e Billy Crudup hanno fatto parlare di sé, mostrando un amore maturo. I due attori si sono scambiati un bacio sotto la pioggia sul tappeto rosso, regalando un momento di romanticismo autentico. Naomi ha indossato un abito color avorio di Valentino, che ha rispecchiato l’eleganza della coppia.

Emma Stone e Dave McCary hanno sorpreso tutti concedendo un raro bacio ai fotografi. Emma, vestita in un abito su misura di Louis Vuitton, ha dimostrato che a volte l’amore è il vero gioiello.

Infine, Adam Sandler ha sfilato con la sua famiglia, presentando un’immagine coordinata e affettuosa. Accanto a lui, la moglie Jackie e le figlie, tutte in bianco e nero, hanno creato un ritratto familiare di grande stile. Anche Noah Baumbach e Greta Gerwig, presenti man mano, hanno mostrato la loro intesa sia come coppia artistica che sentimentale, con Greta splendidamente vestita da Rodarte.

Il Festival mostra chiaramente che l’amore è protagonista indiscusso.