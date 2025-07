Amore e chatbot: l’illusione dei giovani di oggi

Negli ultimi anni, l’interazione tra adolescenti e tecnologie avanzate ha preso piede, creando nuovi scenari relazionali. L’emergere di chatbot e intelligenza artificiale sta modificando il modo di vivere l’amore tra i giovani.

Il crescente fenomeno di adolescenti che si innamorano di chatbot solleva interrogativi sullo sviluppo della loro identità. Marta Rizzi, psicologa e psicoterapeuta, spiega che in adolescenza si cerca un’identità personale attraverso relazioni significative. Tuttavia, l’interazione con un’intelligenza artificiale può risultare illusoria e isolante, poiché non offre il confronto umano necessario per una crescita emotiva autentica.

Le differenze tra l’amore adolescenziale e quello degli adulti sono sostanziali. Mentre i giovani vivono esperienze intense e generalizzate, gli adulti tendono a stabilire relazioni più equilibrate e reciprocamente soddisfacenti. La psicoterapeuta sottolinea l’importanza dell’autenticità nelle relazioni, evidenziando come il legame con un chatbot possa portare a un’illusione di reciprocità, priva di veri scambi emotivi.

I genitori sono spesso preoccupati più per relazioni tossiche tra i propri figli che per legami con chatbot, che possono apparire privi di giudizio ma anche fuorviante. Rizzi avverte che questi legami virtuali potrebbero non fornire ai giovani la preparazione necessaria per relazioni future realmente significative, portando a una ricerca di approvazione continua.

Inoltre, i giovani apprezzano la disponibilità dei chatbot, che offrono ascolto incondizionato, ma la mancanza di frustrazioni e sfide tipiche delle interazioni umane può precludere l’acquisizione di competenze relazionali essenziali. La mancanza di dialogo sincero con i genitori espone ulteriormente gli adolescenti a esperienze illusorie, creando una generazione che fatica a costruire rapporti autentici.