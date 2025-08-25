Amore digitale e intelligenza artificiale a Pavia

La possibilità di creare un partner ideale attraverso l’intelligenza artificiale sta diventando una realtà. Grazie a diverse piattaforme a pagamento, è ora possibile progettare un amante virtuale. Il processo prevede la registrazione su un’app, seguita da una serie di domande personali riguardanti interessi e caratteristiche desiderate.

Questi partner digitali, descritti come versioni tascabili di celebrità, sono programmati per offrire compagnia e supporto emotivo. A differenza del passato, quando l’amore online coinvolgeva interazioni con persone reali, ora ci si trova a interagire con un sistema automatizzato che risponde e si adatta alle richieste dell’utente. Non c’è più spazio per improvvisazioni o ansie da prestazione; l’avatar conosce già tutto e offre un ascolto attento, suggerendo attività e conversazioni.

Questo solleva interrogativi sulla natura di tali relazioni: è possibile provare sentimenti autentici per un’intelligenza artificiale? Gli utenti, in particolare i più giovani, sono consapevoli della differenza tra fantasia e realtà, o si lasciano talmente coinvolgere da dimenticare la vera natura del loro partner? Gli specialisti, come psicologi e psicoterapeuti, stanno analizzando l’impatto di queste interazioni, evidenziando i rischi legati alla solitudine e alla fuga dalla realtà. La questione è complessa e richiede attenzione.