“Amore da film” la famosissima attrice presenta a tutti il suo nuovo fidanzato: è sbocciato l’amore

Maria Esposito ha recentemente annunciato il suo nuovo fidanzamento con Rocco De Angelis, un noto bartender famoso sui social, in particolare su TikTok. L’attrice, conosciuta per il suo ruolo di Rosa Ricci nella serie “Mare Fuori”, ha condiviso un post su Instagram in cui mostra momenti romantici con il suo nuovo compagno, segnando l’inizio di una nuova avventura amorosa.

Dopo un periodo di riflessione sulla sua vita sentimentale, Maria ha trovato nuovamente l’amore, presentando Rocco attraverso un affettuoso post sui social. Le foto pubblicate ritraggono la coppia in attimi di intimità e sono accompagnate da una didascalia che esprime la profondità dei loro sentimenti: “Può sembrare una storia come tante, ma sembra quell’amore dei film”. Questa dichiarazione evidenzia il valore di questo legame per l’attrice. Solo alcuni mesi fa, durante un’intervista a “Verissimo”, Maria si era definita single e in cerca di un amore autentico, desiderando di incontrare un ragazzo che la meritasse. Le nuove dichiarazioni su Rocco confermano dunque che ha finalmente trovato ciò che cercava.

Nel post, l’attrice ha arricchito il racconto della loro storia d’amore con parole emozionanti: “Può sembrare una storia come tante, ma ciò che è realmente lo sappiano noi e Dio! Per assurdo, sembra quell’amore dei film”. Queste frasi non solo manifestano la gioia di Maria, ma anche il suo desiderio di proteggere la loro relazione e mantenerla privata, lontana dall’attenzione mediatica. La scelta di condividere solo alcune immagini riflette un approccio riservato alla vita personale, pur trasmettendo la felicità per questo nuovo capitolo.

Rocco De Angelis, nato nel 1997, è un bartender di Napoli noto per il suo talento e la sua presenza sui social media. È proprietario di due locali ed è un insegnante di mixologia premiato in diverse competizioni. Ha recentemente pubblicato un libro dal titolo “Il cocktail perfetto. L’arte di bere. Dalla A allo Spritz”, una guida alla preparazione di cocktail. Su TikTok, dove è seguito da oltre un milione di follower, Rocco condivide video delle sue abilità nel mixare drink e ha recentemente pubblicato un video in compagnia di Maria, divertendosi a preparare un cocktail insieme, evidenziando la loro chimica e il loro divertimento.