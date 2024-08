amore al capolinea tra il famosissimo e la sua compagna

Sembra essere finita la storia d’amore che vedeva come protagonisti il cantante Lewis Capaldi e la fidanzata Ellie MacDowall. A dare la notizia il The Sun, che avrebbe quindi parlato di un amore al capolinea dopo due anni di relazione.

Che cosa è successo all’ex coppia?

Lewis Capaldi è di nuovo single

Tutti lo abbiamo conosciuto per le sue canzoni così dolci e melodiose da far commuovere anche il cuore più duro. Purtroppo però anche i cantanti romantici come Lewis Capaldi si ritrovano a soffrire quando una storia d’amore finisce.

Secondo il magazine The Sun, il cantante e la fidanzata Ellie MacDowall si sarebbero lasciati poche ore fa. Una storia che abbiamo amato e seguito fin dall’inizio e che purtroppo sarebbe terminata senza troppo preavviso.

Lewis Capaldi

I due avevano fatto la prima comparsa in pubblico nel 2023 e da quel momento non si sono mai lasciati. Avevano inoltre cercato di mantenere la riservatezza sul loro legame, pubblicando poche foto insieme e mantenendo privato quel bellissimo angolo del loro paradiso.

Quando il cantante aveva annunciato di volersi allontanare temporaneamente dalla musica per problemi personali, la sua ragazza gli è rimasta accanto, affrontando insieme a lui le difficoltà legate alla Sindrome di Tourette.

Per quale motivo Lewis ed Ellie si sono lasciati?

Da quanto trapelato, non esiste un vero e proprio motivo che abbia portato a questa rottura improvvisa. I due non si sono traditi e non si sono nemmeno stufati l’uno dell’altra. Pare che la decisione di lasciarsi sia legato all’impossibilità di trascorrere del tempo insieme.

Lewis Capaldi ed Ellie MacDowall

Questo perché Lewis è spesso lontano per lavoro e a causa dei suoi impegni riesce a ritagliarsi poco tempo per stare con la fidanzata. In alcuni casi non è sempre facile portare avanti una relazione a distanza e forse i due hanno capito che era giunto il momento di mettere un punto al loro legame. Lewis ed Ellie hanno avuto lunghe conversazioni e hanno deciso che era meglio per loro porre fine alla relazione.

Queste sono le parole che il The Sun ha deciso di regalare ai suoi lettori, ribadendo però come entrambi abbiano preso questa decisione senza rancore e soprattutto mantenendo ottimi rapporti fra di loro. Alle volte, purtroppo, l’amore non basta.