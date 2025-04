“Amore al capolinea” sembravano vicini al matrimonio, poi la crisi: la showgirl torna single

Indiscrezioni recenti suggeriscono una crisi tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu. La showgirl, legata sentimentalmente al campione di kickboxing dal 2023, ha smesso di seguirlo sui social e non sono stati visti insieme di recente. Voci di una possibile rottura sono emerse, alimentate dall’assenza di interazioni online fra i due, un segnale che desterebbe preoccupazione tra i fan. Gabriele Parpiglia ha riportato nella sua newsletter che Elisabetta ha smesso di seguire Georgian su Instagram, e la verifica del profilo ha confermato l’assenza del suo nome negli account seguiti da lei.

Analizzando il profilo di Canalis, non ci sono foto recenti che ritraggono la coppia insieme, il che alimenta ulteriormente le speculazioni sulla loro relazione. Nonostante le voci circolanti, non è giunta alcuna comunicazione ufficiale riguardo a una separazione, porgendo quindi l’invito a trattare con cautela queste notizie, in attesa di eventuali chiarimenti.

La relazione tra Elisabetta e Georgian è iniziata dopo la separazione dalla ex marito Brian Perri, padre della loro figlia Skyler Eva. Con un differenza di età di quindici anni – lui ha 32 anni – Cimpeanu ha inizialmente avuto il ruolo di allenatore della showgirl, sviluppando un legame fortificato dalla loro passione per lo sport. Dopo un anno di relazione, hanno deciso di convivere a Los Angeles, dove Georgian ha intrapreso la carriera di personal trainer. Nonostante l’inizio promettente, le recenti voci sembrano minare la solidità del loro legame, sollevando interrogativi sul futuro della coppia.