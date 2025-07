Ammodernamento della Difesa: il piano dei singoli Stati

Negli ultimi mesi, l’Unione Europea ha evidenziato la necessità di modernizzare la logistica e il sistema di forniture nel settore della Difesa. Questo richiede ora un significativo impegno da parte dei membri dell’UE, i quali dovranno reperire fondi per aumentare la loro spesa per la Difesa fino al 5% del prodotto interno lordo (PIL).

Questa nuova soglia rappresenta una sfida notevole, soprattutto considerando che molti Stati non sono riusciti a raggiungere nemmeno il 2% di spesa per la Difesa, come previsto dagli accordi NATO. Per affrontare questa situazione, il governo di Giorgia Meloni ha proposto un’idea innovativa: scorporare gli investimenti destinati al riarmo dai parametri del patto di stabilità. Questa misura potrebbe permettere agli Stati con alti deficit di sostenere maggiormente la spesa in ambito difensivo senza compromettere gli obblighi fiscali previsti dalle normative europee.

La proposta, se approvata, potrebbe rappresentare un passo significativo verso il rafforzamento della sicurezza collettiva in Europa, ma solleverebbe anche interrogativi riguardo alla sostenibilità economica di tali aumenti di spesa. Le nazioni europee ora devono valutare come ristrutturare le loro finanze per ottemperare a queste nuove richieste, in un contesto di crescente incertezza geopolitica.