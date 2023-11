Ammissione di Mirko: “Perla non mi è indifferente, non ce la faccio”

Poche ore dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha rivelato ai suoi amici che avrebbe cercato di non stare troppo vicino a Perla, così da non infastidire Greta. I propositi del gieffino però sono naufragati in meno di 24 ore, visto che ieri i due ex fidanzati sono stati quasi sempre insieme. Mirko ha anche fatto un’importante ammissione a Paolo Masella. Il bel laziale ha rivelato che la Vatiero non gli è affatto indifferente.

L’inquilino ha dichiarato che la sua storia con Perla era quanto di più vicino possibile ad un matrimonio. Brunetti ha spiegato che lui e la sua ex compagna condividevano tutto, dal lavoro, alle amicizie, fino ai progetti.

“Lei è proprio donna, poi è sempre stata una grande donna, adesso la vedo anche molto maturata. Poi è la persona più leale che io abbia mai conosciuto. Ha dei bei valori, ma caratterialmente siamo opposti. Il pianto nostro dell’altra volta era anche di liberazione. Per me vederla serena è stato bello. Però devo fare una confessione, non mi è indifferente e mai lo sarà, non ce la faccio, non lo sarà nemmeno tra anni. Io mi vivo le cose in profondità e con lei è stata una storia davvero forte. Non tanto per gli anni passati insieme, a noi mancava solo l’anello al dito. Era come un vero matrimonio e la realtà dei fatti è questa. Lei era tutto il mondo per me e io sono sicuro che ero tutto il mondo per lei.

Ora dirò una cosa un po’ particolare. – ha continuato Mirko nella sua ammissione – Per assurdo se avessimo avuto un figlio avrebbe avuto tutto più senso. Gli davi un significato più ampio. Tra noi così è stato. Convivenza h 24, lavoro, amicizie, progetti insieme. Non era mica solo un fidanzamento normale. Noi eravamo tutto l’uno per l’altra”.