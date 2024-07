Ammissione di Chiofalo dopo l’operazione agli occhi: “Avevi ragione tu”

Drusilla Gucci non era d’accordo con la decisione di Francesco Chiofalo di cambiare il colore degli occhi e in un’ammissione fatta su Instagram ha dichiarato: “Ti dedico questa foto, quando avevi ancora il tuo sguardo, i tuoi occhi scuri, il ragazzo con cui mi ero messa insieme. Il ragazzo che conoscevo. Ora non so più chi sei. Sai quanto sono contraria alla tua decisione e quanto preoccupata per te, sotto vari punti di vista, compresa la salute dei tuoi occhi, e non so se mi potrò mai abituare a questo cambiamento dalle molteplici implicazioni“.

Ammissione di Chiofalo: “Drusilla avevi ragione”.

A distanza di un mese dall’intervento, Francesco (che adesso vuole allungarsi le gambe) ha dato ragione alla fidanzata: “È vero, avevi ragione tu, probabilmente con questi occhi celesti non sembro più io, mi hanno cambiato lo sguardo sembro diverso, un’altra persona ed effettivamente ci devo ancora fare l’abitudine anche io a vedermi così. Adesso capisco perché per te inizialmente è stato un trauma vedermi con questi occhi celesti. Ti eri innamorata di me quando avevo un altro sguardo e immagino che deve essere stato difficile per te vedermi così diverso rispetto a quando ci siamo conosciuti. – ha continuato Francesco nella sua ammissione – Ma nonostante la difficoltà iniziale, sei riuscita ad andare oltre ed accettarmi anche così. E questa per me è stata la cosa più importante di tutte. E non finirò mai di dirti grazie amore mio“.

Chiofalo a 361 Magazine ha poi spiegato come mai non era così spaventato dall’operazione per cambiare colore agli occhi: “Dopo il tumore al cervello e un intervento delicatissimo questo agli occhi per cambiarne il colore non mi sembrava poi così drammatico. Non voglio incentivare o influenzare nessuno, è pur sempre un intervento e come tale va preso ma io avevo questo desiderio da tempo e da prima che arrivasse in Italia. Appena c’è stata l’occasione ho quindi deciso di farlo fidandomi appieno delle competenze mediche del team che mi ha seguito. Sono professionisti e hanno avuto la mia piena fiducia. Essere con autenticità è la prima regola. Ciò non toglie che volersi bene significhi anche intercettare gli aspetti di sè che non piacciono, sia caratteriali che fisici“.