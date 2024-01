Ammissione di Belen Rodriguez: “Sono caduta in basso, ero alla frutta”

A Belen Rodriguez tutto si può dire tranne che non sia onesta e diretta e che menta al suo pubblico. La showgirl argentina non ha mai nascosto le sue fragilità, le cadute, gli sbagli e … le corna. Insomma, a differenza di molti altri personaggi del mondo dello spettacolo, la conosciamo per quella che è. A Domenica In la Rodriguez ha fatto la sua ammissione più grande degli ultimi anni quando ha rivelato di essere stata tradita con almeno 12 signorine, di aver sofferto di depressione e di essersi fatta ricoverare in una clinica a Padova.

BELEN UNICA EDITION

“Tradita da Stefano de Martino, ho chiamato tutte le ragazze sono arrivata a 12. Sono caduta in depressione. E lui non ha saputo aiutarmi. Non è stato un marito. Sono andata in clinica”#domenicain pic.twitter.com/S0tTICQv7B — ilMenestrelloh (Marco Marfella) (@ilMenestrelloh) December 3, 2023

Ammissione di Belen su Instagram: “Ero alla frutta e sono caduta in basso”.

Una follower di Belen ieri le ha scritto che aveva perso al voglia di seguirla sui social: “Qualche tempo fa non mi andava più di seguirti. Poi sei mancata per un po’, poi sei tornata semplicemente vera, una mamma che ama i suoi figli e che sta ancora cercando la sua tranquillità sentimentale che ci ha fatto capire che anche se è bellissima, Belen è un donna con le sue fragilità come tutte le persone umane. Questo mi è piaciuto di te. Quindi sii sempre te stessa e vedrai che le persone ti ameranno ancora di più, quello che hai costruito te lo sei guadagnato“.

Belen in modo quasi ironico ha rivelato che anche lei aveva perso al voglia di seguire sé stessa, perché era arrivata alla frutta e caduta in basso (forse si riferisce al fatto che aveva persona la voglia di affrontare la vita): “Adesso ti svelo un segreto. Faccio questa ammissione molto importante: manco io volevo seguirmi più e devo dire che ero proprio alla frutta. Adesso mi voglio bene di nuovo. Sono caduta in basso ma poi mi sono rialzata con una diversa consapevolezza ed eccomi qui. Quindi ti dico viva gli errori commessi, brindo alle nostre fragilità, ai nostri sbagli, perché se li guardiamo in faccia senza paura ci insegnano a essere migliori“.