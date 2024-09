Titolo: AMMINISTRATIVO/A AI SERVIZI EXTRAURBANI E PIANIFICAZIONE



Azienda: JOB Just On Business



Descrizione:: Mortegliano Si offre contratto di 12 mesi con agenzia, con possibile concorso pubblico in seguito La selezione si chiude il 22…



Luogo:: Pozzuolo del Friuli, Udine

Navigazione articoli