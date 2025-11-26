Ammenda per l’Arezzo dopo Ascoli

L’Arezzo è stata sanzionata con una multa di mille euro dopo la partita contro l’Ascoli. La decisione è stata presa dal giudice sportivo a causa di fatti contrari alle norme di ordine e sicurezza, nonché per fatti violenti commessi dai tifosi, che hanno lanciato un fumogeno e sei petardi nel recinto di gioco senza conseguenze.

Inoltre, durante la gara, sono stati lanciati sette fumogeni sempre nel recinto di gioco, senza conseguenze. Il totale delle ammende stagionali per il club sale così a 3.500 euro, che includono sanzioni per cori contro le forze dell’ordine, cori oltraggiosi, striscioni non autorizzati, lancio di petardi, di fumogeni e di un bicchiere pieno di liquido.

Stasera l’Arezzo giocherà la gara secca degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Latina. In caso di parità al novantesimo, sono previsti i calci di rigore senza tempi supplementari. Il 10 dicembre sono in calendario i quarti di finale, sempre in gara secca, e in caso di passaggio del turno, l’Arezzo affronterà in trasferta la vincente di Pro Vercelli-Atalanta Under 23.

Il tecnico Bucchi ricorrerà a un ampio turn over, anche se dovrà fare a meno di Dell’Aquila, Dezi e Renzi, infortunati, e di Gigli, squalificato. Improbabile che vengano utilizzati Mawuli e Ravasio, in campo per uno spezzone di gara ad Ascoli ma alle prese con i postumi della frattura allo zigomo e della sciatalgia. La probabile formazione include alcuni ragazzi della Primavera: Trombini; Perrotta, Arena, Gilli/Chiosa, Tito; Meli, Ferrara, Iaccarino; Pattarello/Tavernelli, Concetti, Varela.