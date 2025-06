Amiloidosi cardiaca: sintomi e nuove terapie da conoscere

Le amiloidosi sono malattie rare, più comuni nei maschi, con una prevalenza dieci volte superiore rispetto alle femmine nella forma non ereditaria da transtiretina. Queste condizioni derivano dalla deposizione di proteine nei tessuti. Giovanni Palladini, medico e direttore del Centro amiloidosi della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, ha descritto la difficoltà diagnostica di queste patologie, poiché i sintomi possono mimare quelli di malattie più comuni. I segni rivelatori includono scompenso cardiaco, noto come “a frazione di eiezione conservata”, e formicolio agli arti.

L’amiloidosi è una malattia sistemica rara, progressiva e degenerativa, caratterizzata dalla presenza di fibrille amiloidi in vari organi, in particolare nel cuore. Palladini ha spiegato che le terapie mirano a ridurre la disponibilità delle molecole che formano i depositi amiloidi. Nelle forme più comuni, esistono stabilizzatori orali molto efficaci. Attualmente, si sta esplorando l’applicazione di queste terapie anche per l’amiloidosi da catena leggera, suggerendo così un avanzamento nella lotta contro questa malattia.

