Amiloidosi cardiaca in Italia

L’amiloidosi cardiaca è una patologia complessa e a lungo poco riconosciuta, caratterizzata da sintomi iniziali come affaticamento, mancanza di respiro e gonfiore agli arti inferiori, spesso attribuiti all’età o allo scompenso cardiaco tradizionale. Il deposito anomalo di proteine nel muscolo cardiaco ne compromette progressivamente la capacità di rilassarsi e di pompare sangue in modo efficace.

Il quadro clinico che ne deriva può sovrapporsi a quello delle forme più diffuse di scompenso cardiaco, rendendo la diagnosi particolarmente insidiosa. Tuttavia, grazie all’introduzione di tecniche di imaging cardiologico avanzato e a percorsi diagnostici più strutturati, l’amiloidosi cardiaca viene oggi riconosciuta con maggiore precisione e tempestività.

L’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo è uno dei centri lombardi inseriti nella Rete Malattie Rare per le amiloidosi sistemiche e ha sviluppato un modello di presa in carico strutturato per i pazienti con sospetta o accertata amiloidosi cardiaca. All’interno dell’ospedale è attivo un ambulatorio dedicato all’amiloidosi cardiaca, integrato nel percorso dello scompenso cardiaco e inserito in una rete multidisciplinare che coinvolge cardiologi, ematologi, specialisti dell’imaging e medici del territorio.

Secondo la dott.ssa Emilia D’Elia, cardiologa dell’Asst Papa Giovanni XXIII, l’amiloidosi cardiaca non è più una patologia sconosciuta come in passato, grazie a una maggiore formazione sul territorio e a una maggiore consapevolezza clinica. Tuttavia, resta comunque una malattia complessa, con molte sfaccettature e con un’evoluzione che può variare molto in base al tipo di amiloide coinvolto.

La dott.ssa D’Elia sottolinea l’importanza di lavorare secondo un modello hub & spoke, con un centro di riferimento specializzato e un territorio che svolge un ruolo di filtro appropriato. L’obiettivo è che i pazienti vengano inviati al centro di riferimento nel momento giusto, con una valutazione preliminare già eseguita, riservando al centro hub i casi più complessi o quelli che necessitano di approfondimenti specifici.

Bergamo sta diventando un nodo rilevante nella rete italiana dell’amiloidosi cardiaca, grazie alla collaborazione con centri di riferimento nazionali e alla presenza di un dipartimento cardiovascolare con expertise consolidata nello scompenso cardiaco. L’amiloidosi cardiaca è ancora considerata una malattia rara, ma i numeri stanno crescendo, soprattutto a causa dell’invecchiamento della popolazione e di una maggiore consapevolezza clinica.

