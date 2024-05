Amico famoso di Fedez e Chiara: “Ho parlato con loro, cosa devono fare”

Sulla separazione tra Fedez e Chiara e sul Pandoro gate si sono espressi tutti, conduttori, opinionisti e giornalisti e adesso ha deciso di parlare anche un amico famoso dell’ex coppia più popolare d’Italia. Ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, Francesco Facchinetti ha spiegato cosa dovrebbero fare secondo lui Federico e Chiara per uscirne nel miglior modo possibile da questo periodo complicato. Secondo Francesco i due avrebbero bisogno di un team di professionisti, perché da soli questa volta non potranno farcela. Facchinetti non ha risparmiato qualche frecciatina al general manager di Chiara.

C’è solo una persona che potrebbe aiutare i Ferragnex a riemergere dalle ceneri…



Che a #fedez non piaccia Fabio Maria D’Amato è risaputo e questa freccia è tutta per lui, ma a parte questo lui ha ragione, Chiara si è presa tutte le colpe anche quelle che non erano sue #belve pic.twitter.com/YUeXv1fFyb — Cinci (@Cinci_Ci) April 10, 2024

Facchinetti, parla l’amico famoso dei Ferragnex.