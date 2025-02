Amico e parente di Lorenzo Spolverato: “Inganna sulla sua vita passata”

Dopo le dichiarazioni di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello riguardo a un passato difficile, il giornalista Biagio D’Anelli ha ricevuto un audio da un presunto amico e un familiare di Lorenzo. Quest’ultimo sostiene che Lorenzo non avrebbe detto la verità sulla sua infanzia, definendolo una persona proveniente da una famiglia rispettabile di Milano. Lorenzo ha descritto esperienze traumatiche, inclusi coinvolgimenti in bande e atti di violenza. L’amico afferma di conoscerlo da molto tempo, rivelando che Lorenzo non ha vissuto la vita che ha descritto: “Era in classe con il mio migliore amico; noi siamo gente di periferia e lui ha avuto una vita normale.”

Biagio ha altresì comunicato che potrebbe ricevere audio e informazioni da un parente vicino a Lorenzo, il quale ha confermato la sua versione. Si è chiesto perché Lorenzo racconti storie su un passato inventato, pieno di violenza e criminalità, mentre nella realtà la sua vita è stata caratterizzata da un contesto più tranquillo, con appartamenti in Emilia Romagna e lavori stabili.

L’attenzione di D’Anelli si concentra sul perché di tali affermazioni, interrogandosi sulle ragioni dietro a questa narrazione drammatica. Sottolinea che, nonostante non sia un fan di Lorenzo, è comune che emergano amici con rivelazioni discordanti una volta che qualcuno entra nella casa del Grande Fratello. La situazione evidenzia come le storie personali possano essere distorte nel contesto dei reality show.