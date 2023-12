Amico di Chiara Ferragni svela come sta: “È distrutta e non esce”

La sanzione dell’Antitrust, gli attacchi dei media, il video di scuse, ormai da giorni in tutt’Italia (e non solo) non si parla che del caso del pandoro di Chiara Ferragni. Ieri pare che un amico della regina delle influencer abbia parlato con la critica di moda ed ex caporedattore della direzione del Tg2, Mariella Milani. La donna ai microfoni dell’agenzia Adnkronos ha svelato quello che le è stato riferito dalla sua fonte.

Maxi multa dell’#antitrust per Chiara #Ferragni e l’azienda #Balocco, sanzionati per oltre un milione di euro. Lo spot del #pandoro, i cui ricavati sarebbero serviti per una donazione fu, secondo l’autorità, pubblicità ingannevole.#Tg1 pic.twitter.com/MxOkOgBWcz — Tg1 (@Tg1Rai) December 15, 2023

Un amico di Chiara Ferragni ha parlato con Mariella Milani.

La Milani ha dichiarato che la Ferragni sarebbe – ovviamente – abbattuta per quello che è successo e da giorni non uscirebbe di casa: “Chiara Ferragni è distrutta, così mi hanno detto. Lo so perché ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto da questa storia è enorme. Ieri la notizia del suo pandoro è finita anche sulla ‘Bbc’, altre reti e sul ‘New York Post’ perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste. Il video di scuse che ha fatto? Anche lì la Ferragni ha fatto un altro errore madornale indossando una tuta che costa 600 euro che sul sito della Laneaus, l’azienda che la produce, è andato già sold out“.

Posso capire tutto, ma la polemica per l’outfit del video di scuse mi pare esagerata. Se Chiara avesse registrato un filmato con un look perfetto, un trucco impeccabile e dei gioielli abbinati l’avrebbero massacrata, così come se si fosse messa in posa con le luci giuste, quindi attaccarla per il pigiama o il make up minimal mi sembra pretestuoso. Ha sbagliato, l’ha ammesso, si è scusata, ha deciso di fare una grossa donazione e adesso è comprensibilmente in ‘silenzio stampa’.