Amicizia in crisi: Andrea Sempio e Marco Poggi a confronto

Continua l’inchiesta sul delitto di Garlasco, con gli inquirenti pronti a riascoltare Marco Poggi, Andrea Sempio, Roberto Freddi, Mattia Capra e Alessandro Biasibetti, amici della vittima Chiara Poggi. Gli investigatori stanno esplorando la reale coesione del gruppo, considerato fino ad ora unito, e il legame attuale tra Sempio e il fratello di Chiara.

Nelle prossime ore, Poggi sarà interrogato mentre Sempio e Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara condannato, saranno convocati a Pavia. L’attenzione degli inquirenti si concentra su un possibile cambiamento nei rapporti tra i membri della comitiva. Secondo le ultime notizie, i magistrati intendono riascoltare Sempio per raccogliere informazioni complementari rispetto a quelle già fornite da Poggi.

Le indagini hanno anche fatto emergere alcune discrepanze nelle testimonianze riguardo a tre telefonate effettuate da Sempio a Poggi nel 2007, durante le quali il destinatario non era disponibile perché in vacanza. La ricostruzione di Poggi differisce da quella di Sempio riguardo alla frequentazione della casa dove avvenne l’omicidio, sollevando ulteriori interrogativi.

In aggiunta, si cerca di comprendere la natura attuale del rapporto tra i due: se Poggi sia realmente “distrutto” per le difficoltà legali di Sempio o se la verità sia diversa, come suggeriscono alcune fonti vicine al fratello di Chiara. L’inchiesta prosegue con cautela, alla ricerca di dettagli significativi che possano far luce sulla vicenda.

