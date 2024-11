Amicizia con Bruganelli e causa con Mediaset? Selvaggia smentisce Sonia

Durante la puntata di ieri di La Vita in Diretta, Roberto Alessi ha chiesto a Sonia Bruganelli riguardo a un’intervista rilasciata da quest’ultima al Corriere, in cui parlava di una presunta amicizia con Selvaggia Lucarelli. Sonia ha confermato che prima di Ballando Con le Stelle i rapporti tra loro erano buoni, ma ha specificato che non intende fare alcuna dichiarazione di pace prima della fine del programma, per evitare che possa sembrare un tentativo di fare buon viso a cattivo gioco. Ha sottolineato di avere rispetto e ammirazione per le donne intelligenti, ma ha anche evidenziato che attualmente sono su fronti opposti. Sonia ha chiarito che, una volta terminato il programma, gli attriti potrebbero ricominciare, ma preferisce avere confronti diretti piuttosto che simulare delle false amicizie.

Dopo queste affermazioni, Alberto Matano ha annunciato di aver ricevuto un messaggio da Selvaggia, la quale ha smentito categoricamente l’idea che tra lei e Sonia ci sia mai stata un’amicizia. In risposta, Sonia ha spiegato come conosca Selvaggia, rivelando che l’ha ospitata nel suo programma, I Libri di Sonia, per presentare un suo libro. Ha aggiunto che non ha potuto mandare in onda quella puntata per questioni legate a Mediaset, ma ha comunque espresso stima per Lucarelli e ha riferito che si sono salutate sabato all’uscita del programma.

Selvaggia, però, ha subito replicato tramite Instagram، dichiarando di non avere alcuna causa legale con Mediaset e denunciando che Sonia abbia riportato false informazioni durante la trasmissione. Ha aggiunto di essere stata ospite di Bianca Berlinguer pochi mesi prima, confermando che il suo rapporto con Mediaset non era in crisi.

La situazione tra Sonia e Selvaggia appare quindi complessa e carica di tensione, con scontri avvenuti non solo nel programma di danza, ma anche in interviste e sui social. I fan sperano che le dinamiche tra queste due personalità forti continuino a intrattenere il pubblico.