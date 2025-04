Amici, Zita Fusco è in ospedale: aggiornamenti sulla sua salute

Zita Fusco, ex concorrente della prima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi, è stata ricoverata in ospedale a Milano dopo un incidente insolito. Durante una coda davanti a una pasticceria, è stata colpita da un gatto caduto dal terzo piano di un edificio. “Me lo sono trovata addosso, ho visto il pelo nero”, ha dichiarato Zita riguardo all’impatto. Il felino, di sette chili, alcune fonti indicano che stesse passeggiando sul cornicione prima di scivolare e cadere. L’incidente ha provocato in Zita un forte dolore, tanto che ha perso le forze e non riusciva a vedere chiaramente.

Subito soccorsa da un medico presente in loco, è stata portata in ospedale dove gli accertamenti hanno rivelato un trauma cranico con una prognosi di tre giorni. Fortunatamente, non ha subito danni al collo e ha commentato che “poteva andare decisamente peggio”, specificando che se il gatto avesse avuto le unghie fuori, le conseguenze sarebbero state più gravi. Anche il gatto è stato recuperato e si è scoperto che era sopravvissuto alla caduta; il suo padrone ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

Il marito di Zita ha descritto l’episodio paragonando il gatto a “un mattone caduto giù”. Dopo un’intera giornata in osservazione, Zita è stata dimessa dall’ospedale, riflettendo sull’incidente e su come le cose avrebbero potuto prendere una piega diversa.