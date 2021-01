Martedì scorso Tony Aglianò di Amici 6 mi ha contattato per commentare la lite tra Alessandra Celentano, Elena D’Amario e la Cuccarini. Se l’amico di Selvaggia Roma ha preso le difese della professionista e di Lorella, oggi mi ha scritto un altro volto noto del programma per difendere la professoressa di danza classica. Direttamente da Amici 10 Vito Conversano ha detto la sua in merito a quello che è accaduto negli studi di Maria De Filippi.

“Saluto i lettori di Biccy. Volevo dire che vedendo lo scontro che c’è stato ad Amici tra Alessandra Celentano e Rosa dovuto a un metodo di insegnamento etichettato anche come eventuale bullismo, mi sento di difendere la Maestra e andare un attimo contro la Cuccarini. La maestra Celentano sa cosa significa lavorare con veri ballerini e posso dire che ha affiancato nomi importanti nella danza italiana e non, come la straordinaria Elisabetta Terabust ex direttrice del Teatro Alla Scala e molti altri talenti. Mentre la Cuccarini secondo me si è concentrata su una carriera più televisiva.

Credo che ognuno di noi debba riconoscere i propri limiti e rimanere al proprio posto e riconoscere e rispettare la carriera altrui. Detto questo posso dire solo che oggi i ragazzi si sentono in dovere di fare e dire troppe cose fuori luogo. – continua l’ex alunno di Amici – L’atteggiamento di Alessandra Celentano è stato fin troppo gentile! Se ciò fosse successo in una sala di danza seria posso assicurarvi che la ragazza era già fuori da ogni coreografia.

La Celentano non è una strega, ma una persona vera che ti mette davanti una realtà quando intorno a lei ci sono ballerini che vogliono fare questo nella propria vita!

Io nella scuola mi scontravo molto con lei, non essendo appunto un suo allievo! Però mi ha insegnato moltissimo e io avendo una disciplina proveniente da un teatro e non dalla scuoletta di paese stavo zitto piangevo e intanto crescevo! Così si diventa bravi. Un maestro dovrebbe essere diretto e non protettivo. Elena D’Amario – che stimo – non doveva comportarsi in quel modo, ma osservare e in un secondo luogo consigliare! In una vera scuola di ballo ti insegnano che per il codice della danza ciò che ha fatto Elena è diseducativo e per niente rispettoso nei confronti del coreografo.

Io personalmente ringrazierei la maestra di aver dato l’opportunità a Rosa di poter crescere. La Cuccarini se avrebbe dovuto rassicurare la sua allieva e dire ‘ti serve, stringi i denti e ne uscirai più forte di prima’. Alla Celentano interessa la crescita di Rosa. Altrimenti per fare le show girl va bene Lorella Cuccarini“.