Amici, un concerto degli allievi al Rock in Roma: data e biglietti

Concerto al Rock in Roma 2023 per gli allievi di Amici di Maria De Filippi: la data e i biglietti per l’evento.

Una notizia straordinaria è stata ufficializzata in queste ore per i fan di Amici di Maria De Filippi e per gli allievi del talent. I cantanti di questa edizione dello show hanno infatti conquistato un posto nel tabellone di uno dei più grandi e importanti festival estivi del nostro paese: il Rock in Roma. I ragazzi si esibiranno tra poche settimane sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle e potranno portare in scena il proprio talento, abbracciando il pubblico che da mesi sta seguendo le loro avventure. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo concerto straordinario.

I ragazzi di Amici al Rock in Roma

La notizia è stata data ai ragazzi e al pubblico durante il daytime del 27 aprile. I talenti di questa edizione hanno conquistato un posto di diritto nel tabellone del Rock in Roma, evento eccezionale che prevede i concerti di grandissimi artisti sia italiani che internazionali, da Maluma a Sfera Ebbasta.

Angelina Mango

L’appuntamento da segnare con un circoletto rosso sul calendario per tutti gli appassionati del programma si svolgerà l’11 giugno 2023 nella location dell’Ippodromo delle Capannelle di Roma, in zona Cinecittà. I biglietti non sono ancora in vendita. Sui social verranno svelate le modalità per poter partecipare all’evento.

Il tabellone del Rock in Roma

A dispetto del nome, da anni il Rock in Roma, giunto alla tredicesima edizione, si è trasformato in uno dei più grandi eventi multigenere in Italia. Tenuto in quattro location diverse, dall’Ippodromo delle Capannelle al Circo Massimo, per quest’anno ha già inserito in tabellone nomi illustri sia della musica italiana che della musica internazionale.

Ci sarà spazio, ad esempio, per Lazza il 3 luglio, Salmo il 13 luglio, gli Articolo 31 il 19 luglio, Sfera Ebbasta e Shiva il 26 luglio. E poi ancora Coez, Geolier, Rosa Chemical, Maluma, Paul Weller e tanti altri. A dimostrazione del blasone e del prestigio di questo evento, e di conseguenza della grandissima opportunità che quest’anno è stata offerta ai ragazzi.