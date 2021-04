Amici questa sera tornerà con la quinta puntata del serale e durante le tre manche sono finiti al ballottaggio i cantanti Tancredi e Deddy e la ballerina Martina. Se il primo è stato salvato dai professori, gli altri due hanno scoperto l’esito in casetta.

Ad aver avuto la peggio, come rivelato da Il Vicolo Delle News, è stata la ballerina Martina Miliddi.

“Anche questa volta non posso svelarvi come l’ho saputo, ma vi posso dar per certo che ad essere eliminata è stata Martina. Ci sono state tante lacrime ma Martina era consapevole che sarebbe toccato a lei. Maria l’ha consolata tanto dicendole che non deve perdere fiducia in se stessa e deve continuare per la sua strada nonostante tutto e tutti”.

Martina Miliddi segue così le orme di Enula, Rosa Di Grazia, Tommaso Stanzani, Leonardo Lamacchia, Ibla, Esa Abrate e Gaia Di Fusco, tutti eliminati nel corso delle puntate.

Con l’uscita della ballerina di latino in scuola sono rimasti nove alunni equamente suddivisi: tre della squadra Zerbi-Celentano, tre della squadra Arisa-Cuccarini e tre della squadra Pettinelli-Peparini.

Amici, anticipazioni della quinta puntata

1° MANCHE

1° sfida: Sangiovanni contro Tancredi subito con il guanto di sfida vince Sangiovanni

2° sfida: Serena con il charleston verso Alessandro su James Bond e vince Alessandro

3° sfida: Deddy vs Raffaele vince Deddy.

Al ballottaggio Tancredi, Raffaele e Alessandro. Prima salvo Alessandro e ballottaggio finale Tancredi.

2° MANCHE

1° sfida: Sangiovanni vs Alessandro che vince grazie alla sua esibizione su Don Quixote

2° sfida: Deddy vs Raffaele vince Deddy

3° sfida: Serena vs Martina vince Serena sulla coreografia di latino dimostrata da Francesca Tocca che infiamma di nuovo i maschi dello studio.

Al ballottaggio Martina.

3° MANCHE

1° sfida: Sangiovanni vs Aka su Fatti mandare dalla mamma contro Say Something vince Sangiovanni. L’unico a votare per Aka è Stefano che si complimenta con lui perchè ha suonato e cantato veramente bene. Filiberto invece non è rimasto colpito da Aka ed ha preferito Sangiovanni e infine Stash che pur facendo i complimenti ad Aka preferisce Sangio. Gli dicono di non scoraggiarsi ma lui rimane male del fatto che arrivati al 5° serale non ha vinto nemmeno mezza sfida. Luca era veramente abbattuto. Purtroppo vincere sarebbe stato difficile perchè Sangio ha dedicato il suo pezzo interamente a Giulia. Ha parlato di come è iniziato la sua storia e di come la sua “lacrima sul viso è un miracolo d’amore”. Insomma una vera e propria dichiarazione d’amore che è arrivata diritta al cuore dei giudici.

2° sfida: Samuele in un passo a due con Giulia vince vs Deddy

3° sfida: Giulia vs Sangiovanni e vince Giulia

Al ballottaggio Serena, Sangiovanni e Deddy. La prima a salvarsi è Serena, va al ballottaggio Deddy.

Al ballottaggio finale: Tancredi, Martina e Deddy.

Si salva Tancredi e vanno in eliminazione gli altri due.