Giulia Ottonello è una storica vincitrice di Amici di Maria De Filippi (ha vinto la seconda edizione), ma da tempo non trova il giusto spazio che merita nel mondo dello spettacolo italiano. Ultimamente ha ottenuto grande successo in teatro con lo spettacolo Cabaret, portato in su e giù per lo stivale per ben due anni. Era il 2015. Poi il silenzio. Qualche ospitata, qualche singolo passato inosservato, fino alla prova sanremese con ben due brani proposti, entrambi bocciati da Amadeus.

Come dichiarato da lei stessa sui social, infatti, quest’anno ha proposto alla direzione artistica del Festival di Sanremo 2022 ben due canzoni inedite, ma nessuna delle due ha conquistato un posto fra i big in gara. Una delusione che ha portato Giulia Ottonello a chiudersi a riccio ed a sparire da Instagram per un po’ di giorni.

“In queste ultime settimane sono stata poco presente nei miei social… mi spiace per chi mi segue. È un periodo impegnativo, giorni articolati. Mi si è anche fulminato il computer ed attendo mi chiamino per andarlo a ritirare. Ma sopratutto ho avuto bisogno di qualche giorno per elaborare un po’ il fatto di non essere stata presa neanche quest’anno per il Festival di Sanremo. Sono la prima a mantenere un atteggiamento di grande volontà e perseveranza nella vita di tutti i giorni, sopratutto nel mio lavoro che come sapete amo tanto. Ogni tanto però anche io ho bisogno di qualche giorno di silenzio. I ben due brani proposti a Sanremo 2022, sono due brani bellissimi, due canzoni a cui tengo molto… sarò di parte ovviamente ma è quello che penso. Quindi sappiate che da buona leonessa barcollo ma non mollo mai. Ed ovviamente i due brani usciranno ugualmente”.

Amici, Giulia Ottonello è in ottima compagnia

Giulia Ottonello è però in ottima compagnia: insieme a lei ci sono altri 320 esclusi. Dai Jalisse a Francesco Monte e – come scrive DavideMaggio.it – anche Bobby Solo, Marco Masini, Red Canzian, Boomdabash, Marlene Kuntz, Lorenzo Fragola, Tecla con Alfa, Scialpi, Mr Rain, Povia, Bianca Atzei, Patty Pravo e Anna Tatangelo.