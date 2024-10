Amici Speciale, le registrazioni: coppie e ospiti delle puntate

La scorsa primavera sono emersi rumor riguardo a un nuovo show intitolato Amici Speciale, concepito come una serie di poche puntate sotto la conduzione di Silvia Toffanin, dedicato alla celebrazione del talent show Amici e dei suoi più celebri ex allievi. Le voci sono state ufficializzate da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, dove ha confermato il progetto nato da una conversazione con Maria De Filippi. Sebbene non possa rivelare molti dettagli, ha descritto il programma come una celebrazione sia del format che degli artisti, anticipando che ci saranno momenti di spettacolo e di narrazione.

Le registrazioni di Amici Speciale sono programmate per lunedì e martedì, con alcuni dei più iconici partecipanti previsti tra gli ospiti. In una diretta Instagram, il giornalista Davide Maggio ha anticipato che già durante le registrazioni saranno presenti Emma Marrone e Giuseppe Giofrè, noti per le loro rispettive carriere nel programma. L’idea è quella di avere coppie famose di cantanti e ballerini che hanno segnato la storia di Amici. Questo darà un tocco nostalgico e celebrativo alla prima puntata.

Inoltre, il magazine Leggo ha rivelato che ci saranno anche altri due possibili ospiti: Elodie e Irama. Il programma, composto da tre serate di eventi, prevede la prima puntata da trasmettere il 23 novembre in prima serata su Canale 5. Il timing della trasmissione appare strategico, poiché la settimana precedente andrà in onda la finale di Tu sì que vales 2024, permettendo così a Mediaset di massimizzare l’attenzione del pubblico.

Con queste premesse, Amici Speciale sembra promettere un mix di emozione, nostalgia e celebrazione per tutti i fan del programma. L’attesa è alta per scoprire quali altre sorprese riserverà il format e come si svilupperà nei prossimi mesi. La presenza di artisti di alto profilo e l’idea di rivivere momenti significativi del talent rendono l’evento molto atteso dal pubblico italiano, desideroso di rivedere le stelle del passato e celebrare i loro successi.