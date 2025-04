Amici: Senza Cri Rivela il Flirt Nascosto con Antonia

Senza Cri, cantante recentemente eliminata dal talent show Amici 24, ha deciso di parlare pubblicamente riguardo i rumor sulla sua presunta relazione con Antonia. In un post sui social, ha chiarito che non vi è stata alcuna “censura” da parte della produzione, smentendo le voci secondo cui Mediaset avrebbe tagliato i momenti romantici tra di loro. Senza Cri, il cui vero nome è Cristiana Carella, ha confermato la sua relazione con Antonia, rivelando che l’assenza di contenuti romantici nello show era una scelta personale loro, non una decisione del programma.

Dopo l’eliminazione dal Serale, avvenuta durante l’ultima puntata, Senza Cri ha lasciato Lorella Cuccarini senza allieve per la fase finale. La sua uscita ha creato confusione tra i fan, che avevano notato alcuni baci ed effusioni tra le due ragazze durante le pause. Nonostante ciò, né nel daytime né nel Serale di Amici erano stati mostrati tali momenti, alimentando le accuse di censura contro Mediaset.

Senza Cri ha voluto chiarire che il suo obiettivo principale era quello di farsi conoscere per la sua musica e non per il gossip, affermando: “Ero ad Amici per far conoscere la mia musica e voglio continuare a farlo anche fuori”. Ha quindi ringraziato i fan per la comprensione riguardo alla sua scelta di dare priorità alla sua carriera musicale rispetto al risalto mediatico della sua vita privata.