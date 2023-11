Amici scommesse canto: Lil Jolie vince la gara con giudice Emma

Entra nel vivo, dopo qualche puntata, Amici di Maria de Filippi, uno dei talent più longevi della televisione italiana. Le scommesse speciali, cioè quelle non sportive, puntano a Lil Jolie come vincitrice della speciale sezione del programma dedicata al canto.

Maria De Filippi è una sorta di Re Mida della televisione italiana e Amici, il suo programma più longevo, è più vivo che mai. Anche gli appassionati di scommesse speciali non sportive riconoscono quanto sia divertente poter puntare sul cantante preferito o sul ballerino più interessante e seguono, con entusiasmo crescente, questo tipo di trasmissioni. Su Lil Jolie, comunque, giovane cantante campana, ci si può probabilmente scommettere dato l’alto gradimento che l’artista sta ricevendo già dalle prime puntate.

Proprio nella giornata di domenica, infatti, Lil Jolie ha vinto la gara di canto presenziata da Emma Marrone in qualità di giudice. Ultimo Holy Francesco, che negli anni passati aveva già tentato la fortuna a X Factor, il concorrente più discusso della stagione. Si nota, quindi, che il pubblico ha già espresso le proprie preferenze e, come ogni, anno ci si aspetta di trovare la voce giusta per poter fare breccia nelle classifiche nazionali. Tanti concerti, quest’estate, per Angelina Mango. La ventenne proveniente da Lagonegro, in provincia di Potenza, è figlia del compianto Pino Mango e di Laura Valente (ex frontwoman dei Matia Bazar) e ha subito messo in mostra doti vocali e grinta da vendere che l’hanno portata ad essere, come Sangiovanni qualche anno prima, una vera stella del firmamento dei tormentoni estivi.

Scommesse spettacolo: chi sarà la nuova stella di Amici?

Amici, dal lockdown, si è trasformato in un reality completo. I ragazzi, infatti, vengono ripresi h24, come per il Grande Fratello, nelle casette messe a disposizione dalla produzione per poter seguire le lezioni e vivere al contempo in un luogo privilegiato. Nei primi anni della trasmissione, invece, erano solo le lezioni ad essere riprese negli studi televisivi mentre i ragazzi erano liberi di poter vivere in un residence fuori dalle mura. Questa svolta più immersiva, invece, televisivamente parlando, ha conquistato ancora di più i giovanissimi che non hanno voglia solo di sentire cantare e vedere ballare ma di conoscere, caratterialmente, i ragazzi a 360 gradi.

Quest’anno comunque, come ogni anno, ci si aspetta di trovare la nuova stella del programma che, in più di 20 anni di messa in onda, ha tirato fuori alcuni dei nomi più conosciuti della musica degli ultimi tempi. Parliamo di gente come Emma (ieri giudice), di Annalisa, di Alessandra Amoroso, dei The Kolors, di Valerio Scanu, di Sangiovanni, di Marco Carta e tanti altri che, venuti fuori da Amici, hanno, poi, spiccato il volo come professionisti. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che anche la sezione danza ha regalato grandi protagonisti come Stefano De Martino, adesso amato showman Rai, ed Elena d’Amario, ballerina che, nel 2017, è stata candidata ai Clive Barnes Awards, una sorta di Oscar della danza. La D’Amario, da qualche anno coreografa e professionista proprio ad Amici, è stata, per alcuni anni, prima ballerina della Parsons Dance Company, una delle compagnie di balletto più famose al mondo.

Insomma, per chi è appassionato di scommesse spettacolo, scommesse politica, scommesse speciali in genere, programmi come Amici, X Factor, Miss Italia, sono un incentivo ad approcciarsi a una passione da una finestra differente ma, ne siamo certi, altrettanto divertente.