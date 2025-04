Amici: Retroscena della Rottura tra Mew e Matthew

Mew e Matthew, ex allievi del talent show “Amici” di Maria De Filippi, hanno annunciato la loro rottura. La cantante Valentina Turchetto (Mew) ha comunicato la separazione in una storia su Instagram, affermando che non sono più insieme da un po’. La loro relazione era stata molto chiacchierata, specialmente dopo il loro drammatico addio al programma e la successiva convivenza. Mew ha condiviso che le loro vite hanno preso strade diverse e ha sottolineato l’importanza di essere in grado di lasciare andare qualcuno che si ama per il bene di entrambi.

La 23esima edizione di “Amici” ha visto la nascita di vari amori, tra cui quello tra Mew e Matthew, che aveva attirato l’attenzione del pubblico non solo per la loro relazione, ma anche per il modo in cui entrambi avevano abbandonato il programma insieme. Mew, parlando della sua esperienza, ha rivelato che la decisione di uscire era stata sofferta e segnata da un forte legame nato nel corso della trasmissione. Tuttavia, la convivenza tra i due ex allievi non ha portato ai risultati sperati, e ora si trovano a intraprendere strade separate.

Mew ha ringraziato i suoi fan per il sostegno ricevuto e ha espresso un messaggio di maturità, sottolineando che è importante sapere quando è il momento di lasciare andare una relazione. La fine di questa storia segna un capitolo chiuso per entrambi, mentre i fan continuano a mostrare supporto verso di loro.