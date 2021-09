Amici resta di domenica pomeriggio: è ufficiale. Quello che fino alla scorsa settimana era un rumor che circolava nei corridoi Mediaset è diventato una conferma.

“A seguito dell’accoglienza positiva del nuovo taglio editoriale del pomeriggio domenicale di Canale 5, “Amici” e “Verissimo” continueranno a essere programmati nella nuova collocazione del day time festivo. Mediaset è molto soddisfatta per l’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica che vede anche il successo serale di “Scherzi a Parte”. – si legge nel comunicato Mediaset – “Quanto a “Scene da un matrimonio”, l’altro nuovo programma pomeridiano del weekend pronto a partire, il debutto è previsto per sabato 2 ottobre”.

Una scelta ponderata e decisa dopo aver visto i dati auditel della combo Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Entrambe le domeniche, infatti, le due hanno battuto la concorrenza formata da Mara Venier e Francesca Fialdini a suon di colpi di share.

Anna Tatangelo con il suo Scene da un Matrimonio è stata così anticipata al sabato pomeriggio, una giornata meno importante per gli inserzionisti pubblicitari ma pur sempre da riempire in palinsesto. Otto le puntate previste.

“La cosa a cui tengo e che vorrei si capisse è che sarà un programma totalmente diverso da quello condotto da Barbara d’Urso che è una signora della tv e una grande professionista. Ho letto in giro che ci hanno accostate ma è sbagliato. Anzitutto perché Scene da un Matrimonio non è uno show al chiuso con ospiti ma sarà itinerante, poi perché ho grande rispetto per il percorso professionale Barbara. Sono una cantante che si presta alla televisione. Quindi mi spiace che si associno i due contenitori anche perché non è un programma che arriva in sostituzione di altro”.