Lo scorso maggio Raimondo Todaro è stato ospite ad Amici in qualità di giudice esterno. Il ballerino però si è affrettato a dire che Milly Carlucci sapeva tutto ed era d’accordo: “Maria, quando mi ha chiamato, mi ha detto di parlarne con Milly Carlucci perché non voleva mettermi in difficoltà. Milly è stata subito d’accordo e la questione si è risolta in meno di un minuto“.

Stamani però Raimondo Todaro ha annunciato che dopo 15 anni lascerà Ballando con le Stelle per ‘nuove avventure’. Tutti noi abbiamo pensato ad Amici e a quanto pare c’abbiamo preso.

#RaimondoTodaro lascia dopo 16 anni #BallandoConLeStelle! E’ lui stesso a dare l’annuncio tramite i social. Nel corso degli anni ha vinto ben 5 edizioni 🏆 🕺 pic.twitter.com/KTtDEi3Qll — Reality House (@Reality_House) July 29, 2021

Raimondo Todaro verso Amici, lo scoop di Blogo.

Secondo le indiscrezioni raccolte dai colleghi di TvBlog, il ballerino sarebbe pronto a sbarcare nel talent di Maria De Filippi.

“Secondo le nostre indiscrezioni pare però che l’approdo di Raimondo Todaro ad Amici sia qualcosa di più che un pettegolezzo e che quasi sicuramente il ballerino siciliano sarà fra i protagonisti della nuova serie di questo varietà la cui partenza è fissata per sabato 18 settembre 2021. Nel caso la cosa si concretizzasse Raimondo Todaro troverebbe ad Amici anche l’ex moglie Francesca Tocca, le cui cronache rosa, come è noto, dicono si sia lasciata con il ballerino rumeno Valentin con il quale ebbe una liaison”.

Milly tutto ok?