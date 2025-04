Amici, proposta sorprendente per Maria De Filippi: coinvolto un ballerino

C’è fermento a “Amici”, poiché il ballerino Enzo Paolo Turchi, recentemente concorrente del “Grande Fratello”, ha manifestato interesse a diventare professore nel talent show di Maria De Filippi. Turchi ha proposto la sua candidatura per il ruolo di giudice, ritenendo di avere ancora molto da insegnare. Al momento, i professori di ballo sono Deborah Lettieri, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, con Lettieri che sembrerebbe a rischio per la prossima stagione nonostante il suo stile distintivo, a causa di un feeling non del tutto positivo con il pubblico.

L’offerta di Turchi è vista come una possibilità di rinnovamento per il team di insegnanti del programma, considerando la sua lunga carriera e la sua esperienza nel settore. Nonostante le recenti difficoltà vissute nella casa del “Grande Fratello”, Turchi appare determinato e privo di dubbi riguardo al proprio percorso nel mondo della danza. Il suo profilo caratteriale, caratterizzato da verve, personalità e grande passione, lo rende un candidato interessante per arricchire il tavolo dei professori.

Mettere in discussione la posizione di Lettieri rimane un’interrogativo, poiché non è previsto un cambiamento per le figure più consolidate come Celentano e Lo. La decisione finale spetta a Maria De Filippi, che dovrà valutare se includere Turchi per portare una nuova energia nel programma. Fino ad allora, l’attenzione rimane alta su possibili sviluppi e conferme ufficiali.