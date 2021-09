La combo Amici–Verissimo (super collaudata nel sabato pomeriggio) è andata bene anche nel dì di festa dato che al loro debutto hanno fatto rispettivamente circa 20% il primo e 16% il secondo, vincendo sulla concorrenza diretta di Rai1. Maria De Filippi ha infatti battuto la Domenica In di Mara Venier (ferma al 14% di share), mentre Silvia Toffanin ha battuto Da Noi A Ruota Libera di Francesca Fialdini (che si è accontentata di circa il 13%).

Per questo motivo Pier Silvio Berlusconi starebbe valutando l’ipotesi di lasciare il pomeridiano di Amici nella domenica pomeriggio così da fare da traino a Verissimo e dare oggettivamente noia a Domenica In, ormai da anni appuntamento fisso di milioni di italiani.

Ed Anna Tatangelo con Scene da un Matrimonio? Il posto pensato per lei sarebbe il più innocuo ed indolore sabato pomeriggio. Parola di FanPage.

“Stando a quanto apprende Fanpage.it, la rivoluzione della domenica è stata concepita proprio da Piersilvio Berlusconi. Nei corridoi di Mediaset c’è già chi crede che questo interim domenicale di Amici possa tramutarsi in qualcosa di definitivo se gli investitori pubblicitari dovessero mostrare particolare gradimento. E quando c’è di mezzo Maria De Filippi si sa che la soddisfazione degli inserzionisti è, di fatto, una certezza. Uno spostamento di Anna Tatangelo al sabato pomeriggio apparirebbe indolore per le sorti di un programma che non è ancora iniziato e Rai1, a quel punto, si troverebbe costretta a correre ai ripari”.