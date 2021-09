Mediaset ha cambiato il proprio palinsesto in corso d’opera e dopo aver visto le prime puntate di Scene da un Matrimonio di Anna Tatangelo avrebbe deciso di posticipare il prodotto “per realizzare al meglio e con la massima qualità produttiva”.

Il nuovo programma domenicale non debutterà quindi domenica 19 settembre come inizialmente annunciato, ma due settimane dopo: il prossimo 3 ottobre. E cosa andrà in onda, quindi, domenica 19 settembre e domenica 26 settembre al suo posto? Ovviamente Amici.

La nuova edizione di Amici per le prime due settimane, infatti, non andrà in onda nel suo consueto appuntamento del sabato pomeriggio, ma la domenica pomeriggio contro la Domenica In di Mara Venier. Dopo, ovviamente, confermato Verissimo di Silvia Toffanin.

“Per realizzare al meglio e con la massima qualità produttiva “Scene da un matrimonio”, il nuovo programma pomeridiano di Canale 5 non esordirà domenica 19 settembre come previsto ma sarà posticipato a domenica 3 ottobre.

Al suo posto, nel quadro dell’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica, Mediaset ha chiesto al team produttivo di “Amici” di andare in onda per due settimane non il sabato come di consueto ma la domenica. La proposta è stata accolta e Mediaset ringrazia il team per la disponibilità.

Sabato 18 settembre nel pomeriggio di Canale 5 non sarà quindi in onda “Amici” ma un titolo delle soap-opera attualmente in palinsesto”.