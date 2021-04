Con il nuovo regolamento del serale di Amici vengono eliminati 2 alunni ogni puntata. Se sul primo nome escono sempre puntuali gli spoiler grazie al pubblico in studio, il secondo viene rivelato nelle casette così da evitare ogni tipo di anticipazione.

Giovedì scorso subito dopo le registrazioni del talent mariano abbiamo saputo che a dire addio alla scuola di Canale 5 è stato Tommaso (con mia grandissimo sorpresa). Al ballottaggio per la seconda eliminazione sono stati Rosa Di Graziae Deddy. Secondo una fonte de Il Vicolo delle news, ad avere la peggio sarebbe stata proprio la ballerina Rosa, che è stata al centro di mille discussioni con Alessandra Celentano. Ovviamente è un rumor e non c’è nessuna certezza.

“La nostra talpa ci ha scritto: “Non posso svelarvi come l’ho saputo, ma vi posso dar per certo che ad essere eliminata è stata Rosa, tra le lacrime in casetta di tutti quanti e la promessa che presto lei e Deddy si rivedranno”.

Non possiamo sapere se l’informazione sia attendibile ma ci assicurano che è stata proprio la ballerina ad aver lasciato il talent. Scopriremo con certezza la veridicità di questa informazione solo domani sera. Voi che ne pensate, davvero sono disposti a rinunciare alle polemiche così presto?”.